Рублев вышел в финал турнира в Галле
Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинальном матче турнира в Галле (Германия) одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом. Об этом пишет «Советский спорт».
Отмечается, что Рублев обыграл своего соперника со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
По данным издания, в ходе матча россиянин оформил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. У его соперника три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В финале турнира седьмая ракетка мира сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.
Ранее спортивная журналистка Анна Дмитриева рассказала об особенностях игры Рублева, а также назвала причину поражения Даниила Медведева.
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