Рублев вышел в финал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинальном матче турнира в Галле (Германия) одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом. Об этом пишет «Советский спорт».

Отмечается, что Рублев обыграл своего соперника со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

По данным издания, в ходе матча россиянин оформил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. У его соперника три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В финале турнира седьмая ракетка мира сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.