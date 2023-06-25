Кейт Миддлтон обыграла восьмикратного чемпиона мира по теннису

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и встретилась с восьмикратным чемпионом мира по теннису Роджером Федерером на корте №3 Уимблдона. Об этом пишет Daily Mail.

Матч прошел в рамках акции по привлечению внимания к проблемам подросткового спорта.

Принцессе удалось обыграть экс-звезду турниров Большого шлема. При этом Кейт Миддлтон отметила, что получила советы от профессионального теннисиста по поводу своей подачи.

«Любые советы по поводу моей подачи были очень полезны», - заявила она.

В свою очередь Роджер Федерер похвалил принцессу за ее игру.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило о причастности Кейт Миддлтон к объявлению Всеанглийским клубом тенниса и крикета (AELTC) об отстранении в 2022 году российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. В публикации журналисты указали, что принцесса является покровительницей AELTC, а участие россиян и белорусов могли бы счесть как поддержку спецоперации на Украине.