Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение, которое он потерпел в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия). Рублёв в финале уступил представителю Казахстана Александру Бублику в трёх сетах.
«Когда видишь список превосходных игроков, которые здесь выступают, то и не надеешься, что доберёшься до финала. Казалось, что пройти несколько кругов уже неплохо. Но, конечно, когда я дошёл до финала, хотелось победить.
Сейчас результат кажется какой-то катастрофой. Но это было хорошее выступление», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.
Для Рублёва этот финал стал уже пятым в сезоне. Но он одержал лишь одну победу, став чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло.