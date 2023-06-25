Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира в Галле

«Когда видишь список превосходных игроков, которые здесь выступают, то и не надеешься, что доберёшься до финала. Казалось, что пройти несколько кругов уже неплохо. Но, конечно, когда я дошёл до финала, хотелось победить.



Сейчас результат кажется какой-то катастрофой. Но это было хорошее выступление», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.