Касаткина разгромила украинку Калинину в Истбурне

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который продлится до 1 июля.

В матче первого круга Касаткина (9) со счётом 6:3, 6:1 обыграла 26-ю ракетку мира, представительницу Украины Ангелину Калинину. Встреча продлилась 1 час и 15 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Калининой ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.