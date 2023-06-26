Агент Медведева высказался об ужесточении допуска к Уимблдону

Агент российского теннисиста Даниила Медведева Лев Кассиль заявил, что его клиенту не грозят проблемы с допуском к участию в Уимблдоне из-за спонсорских контрактов с компаниями, которые находятся под санкциями Великобритании, сообщает Sport24.

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«В случае, если от российских теннисистов потребуют разорвать соглашения, то нашим клиентам это не грозит — у них нет контрактов со спонсорами, которые находятся под санкциями», — сказал Кассиль.

Клиентами Кассиля также являются сестры Мирра и Эрика Андреевы.

«Би-би-си» сообщило, что организаторы Уимблдона ужесточили требования допуска российских и белорусских теннисистов к участию в турнире, потребовав от них доказательства расторжения спонсорских контрактов с компаниями, которые входят в санкционные списки. Нововведения в регламент были внесены под давлением правительства Великобритании.