Грачева выиграла первый матч под французским флагом

Теннисистка Варвара Грачева, чей переход в спортивное гражданство Франции был зафиксирован WTA, одержала победу в дебютном матче под новым флагом.

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В первом раунде турнира в немецком Бад Хомбурге экс россиянка в двух сетах менее чем за час переиграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан.

О том, что Грачева начала представлять Францию, стало известно в понедельник — это следует из профиля теннисистки на официальном сайте WTA.

Во втором круге Грачева, занимающая 43 е место в мировом рейтинге, сыграет с Сарой Эррани (Италия).

WTA 250. Bad Homburg Open. Бад Хомбург (Германия). Трава. Призовой фонд — 259 303 доллара

1 й круг