Организаторы Уимблдона дополняют требования по допуску россиян

«Правила были ужесточены с учётом интересов россиянки Вероники Кудерметовой. 26-летнюю 12-ю ракетку мира спонсирует один из нефтегазовых гигантов страны — компания «Татнефть», которая в июне прошлого года попала под санкции Европейского союза. Она носила логотип «Татнефти» на груди во время женского WTA Tour и, возможно, изначально забыла убрать его», – сообщает издание BBC Russian.