Уимблдон ужесточил требования к российским теннисистам

Весной было объявлено, что российские и белорусские теннисисты могут принять участие на турнире в Уимблдоне под нейтральным статусом, при условии подписания декларации о нейтралитете.

По информации BBC, должны быть выполнены и другие условия. Теннисисты не могу носить или быть замеченными с любым предметом, содержащим изображение, символ, флаг, знак отличия или эмблему, которые могут указывать на поддержку СВО на Украине.

Игроки также не могут получать финансирование от государства или компаний, управляемых или контролируемых лицами, находящимися под санкциями. Также добавлено, что спортсмены должны доказать, что контракты расторгнуты.

Поводом для ужесточения стало дело российской теннисистки Вероники Кудерметовой, которая сотрудничает с компанией «Татнефть».