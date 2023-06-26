Грачева выиграла первый матч после смены гражданства

Теннисистка из России Варвара Грачева, получившая в июне гражданство Франции, одержала свою первую победу под новым для себя флагом. Об этом сообщает РБК.

© Пресс-служба турнира WTA в Остине

Грачева одержала победу над румынской спортсменкой Жаклин Кристиан на турнире в немецком Бад-Хомбурге. Матч закончился со счетом 6:2, 6:1. Таким образом, занимающая 43-е место в рейтинге Грачева обыграла 133-ю ракетку мира. В следующем туре против Грачевой выйдет на корт итальянская теннисистка Сара Эррани, которая занимает в рейтинге 80-е место.

При этом ранее Грачева также выразила желание выступать за сборную Франции в Кубке Билли Джин Кинг, если её пригласят принять участие в соревновании.