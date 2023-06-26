Иван Гахов не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона
Российский теннисист Иван Гахов не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона. В матче первого круга соревнований Гахов потерпел поражение от представителя Италии Маттии Беллуччи со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
26-летний Гахов, занимающий 143-е место в рейтинге АТР, ни разу не играл в основной сетке турниров «Большого шлема». 160-я ракетка мира 22-летний Беллуччи добрался до основной сетки только Australian Open 2023, но не смог выйти во второй круг.
Ранее не смог выйти во второй раунд квалификации Евгений Донской, уступивший представителю Чили Томасу Барриосу-Вере со счётом 3:6, 4:6. Больше российских теннисистов в квалификации Уимблдона в мужском одиночном разряде не осталось.
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