Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

В матче второго круга соревнований Блинкова (9) обыграла финалистку US Open — 2021, представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут. Блинкова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Фернандес четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.