Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина (11) вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), обыграв 18-ю ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову в трёх сетах: 3:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте ровно два часа. Дарья Касаткина по ходу матча четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и допустила четыре двойные ошибки. На счету Каролины Плишковой — восемь эйсов, два реализованных брейк-пойнта (из 12), а также пять двойных ошибок.