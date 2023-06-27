Анастасия Потапова снялась с матча в первом круге турнира в Истбурне

22-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с матча первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором должна была сыграть с представительницей Италии Камилой Джорджи (67-я в рейтинге WTA).

Сообщается, что причиной спонтанного отказа от участия в соревнованиях стали последствия небольшой травмы плеча, полученной российской теннисисткой ещё на предыдущем турнире в Бирмингеме. В основной сетке россиянку заменит лаки-лузер британка Хизер Уотсон.