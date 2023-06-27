Грачева обыграла Эррани и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Игра завершилась уверенной победой представительницы Франции в двух сетах со счётом 6:2, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Варвара Грачёва за это время ни разу не подала навылет,, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных и допустила три двойных ошибки. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.