Дарья Астахова не смогла выйти во 2-й раунд квалификации Уимблдона

209-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Астахова не смогла выйти во второй квалификации Уимблдона, уступив в стартовом матче на британском мэйджоре представительнице Словении Тамаре Зиданшек (222-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой словенской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Астахова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счет её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

Стоит отметить, что на стадии квалификации в соревнованиях «Большого шлема» в Великобритании принимают участие восемь российских теннисисток. Также сегодня, 6 июня, свои матчи первого раунда проведут россиянки Вера Звонарёва, сёстры Мирра и Эрика Андреевы, Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова.