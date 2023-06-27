Мирра Андреева вышла во 2-й раунд квалификации Уимблдона

102-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона, уверенно обыграв в стартовом матче на британском мэйджоре представительницу Испании Росу Висенс Мас (222-я в рейтинге WTA).

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Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 6:3, 6:1 Общая продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Стоит отметить, что на стадии квалификации в соревнованиях «Большого шлема» в Великобритании принимают участие восемь российских теннисисток. Также сегодня, 6 июня, свои матчи первого раунда проведут россиянки Вера Звонарёва, сёстры Мирры Эрика Андреева, Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова. Дарья Астахова уступила в стартовом матче представительнице Словении Тамаре Зиданшек (222-я в рейтинге WTA) — 3:6, 6:4, 6:4.