16-летняя Мирра Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона

В полуфинальном матче Андреева (7) разгромно обыграла 28-летнюю представительницу Франции Хлоэ Паке (178-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу юной россиянки. Встреча продлилась ровно 1 час. Андреева-младшая два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Паке два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.