Нильсен: Руне честен в СМИ, а Джокович пытается казаться тем, кем не является

«Думаю, что Хольгер действительно хорош в средствах массовой информации, в том числе и в том, как он представляет себя в социальных сетях. Он честен и сам ставит себя на достойное место. Хольгер всегда находит хорошие и забавные ответы, поэтому он хорошо выглядит даже на телевидении. Все мы знаем, как позиционирует себя в СМИ Ник Кирьос: в Хольгере есть что-то похожее. Он не боится показывать что-то своё. У Руне свежий подход, именно это придаёт ему ценность за пределами корта.



Новак Джокович нравится мне многими чертами характера, но меня раздражает, что он пытается доказать и себе, и всему миру, что он другой человек: не тот, кто он есть на самом деле. Не думаю, что ему это на самом деле необходимо», — приводит слова Нильсена SpilXperten.