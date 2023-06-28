Касаткина рассказала о большом количестве алкоголя на Уимблдоне

«Ты заметила атмосферу на Уимблдоне? Там очень много пьют.



Когда я играла там на стадионах, было много людей, и каждый переход слышно, как они шампанское открывают. Пам-пам! Мы играли с Остапенко, и три-четыре бутылки открыли», — сказала Касаткина.