Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне на отказе соперницы

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В четвертьфинальном матче Касаткина (9) встречалась с пятой ракеткой мира, представительницей Франции Каролин Гарсией (2/WC). Дарья уверенно выиграла первый сет со счётом 6:2, во втором повела (2:1 по геймам), после чего Гарсия приняла решение покинуть корт.

Всего поединок продлился 48 минут. Касаткина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Гарсии три эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.