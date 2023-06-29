Котов проиграл Харрису в матче 1/4 финала турнира ATP на Мальорке

Российский теннисист Павел Котов проиграл представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису в матче 1/4 финала травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу южноафриканского спортсмена.

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Матч прошёл на центральном корте Санта-Понса и продлился 1 час 37 минут. Котов трижды подал навылет и совершил две двойные ошибки. На счету Харриса 11 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.