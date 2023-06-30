Касаткина прокомментировала отказ Гарсия от продолжения матча

«Всегда грустно видеть, когда кто-то получает травму. Особенно перед турниром «Большого шлема». Я желаю Каролине поскорее поправиться и беречь себя.



Конечно, такой выход в полуфинал — не лучший вариант. Каролина играет очень агрессивно. Мне было важно сохранять сосредоточенность, стараться попадать в корт и действовать агрессивно, когда получается. Такой баланс нелегко найти», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.