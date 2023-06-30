Касаткина прокомментировала отказ Гарсия от продолжения матча в четвертьфинале в Истбурне
Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала решение француженки Каролин Гарсия отказаться от продолжения борьбы в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Из-за травмы Гарсия закончила борьбу во втором сете.
Касаткина выиграла первый сет со счётом 6:2. А во втором вела со счётом 2:1.
«Всегда грустно видеть, когда кто-то получает травму. Особенно перед турниром «Большого шлема». Я желаю Каролине поскорее поправиться и беречь себя.
Конечно, такой выход в полуфинал — не лучший вариант. Каролина играет очень агрессивно. Мне было важно сохранять сосредоточенность, стараться попадать в корт и действовать агрессивно, когда получается. Такой баланс нелегко найти», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.