Завершившая карьеру в 2020 году Возняцки объявила о возвращении в тур

«Я вернусь на турнире в Монреале, чтобы войти в ритм. Потом отправлюсь в Нью-Йорк. Позже будет пара месяцев, чтобы подготовиться к Австралии. Нервничаю ли я? Не очень сильно. Я возвращаюсь к делу, которое люблю. Да, я буду нервничать перед матчами, и я не против этого. Смогу ли я выиграть US Open или Australian Open? Да, это возможно. Вот почему я решила вернуться. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Возняцки Vogue.