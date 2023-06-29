Анна Дмитриева: выход в основную сетку Уимблдона говорит о безусловном таланте Андреевой

«Все матчи в квалификации, кроме самого последнего, дались Мирре легко. Выход в основную сетку Уимблдона говорит о безусловном таланте Андреевой. Она впервые играет на траве и сразу же проходит всю квалификацию «Шлема». Мирре очень комфортно играть на траве, это прям видно. Удивляет её самообладание и вечное спокойствие на корте. Ей всего лишь шестнадцать лет, это нехарактерно для такого возраста. Зайдёт ли она далеко на Уимблдоне? О шансах говорить пока что очень рано. Можно будет прогнозировать после появления сетки. Уверена, Мирра не ударит в грязь лицом в любом случае», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.