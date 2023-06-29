Софья Кенин преодолела квалификацию и вышла в основную сетку Уимблдона

В финале квалификации Кенин (23) со счётом 6:3, 6:3 обыграла соотечественницу Тэйлор Таунсенд (9). Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Кенин один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Таунсенд четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.