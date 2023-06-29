Энди Маррей высказался о непопадании на скандальный постер Уимблдона

В каких-то других местах расположились одни из величайших игроков всех времён. Для меня Алькарас и Синнер — невероятные теннисисты, но кажется странным, что все они были позади них.



На самом деле, лично меня это не особо волнует. Но я вижу, как вы смотрите на это и думаете: «Это действительно выглядит немного странно». Моё отсутствие на нём, конечно, не проблема», — приводит слова Маррея Independent.