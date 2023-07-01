Синякова выиграла турнир WTA-250 в Бад-Хомбурге, победив Бронцетти

Матч продолжался 1 час 36 минут, однако по ходу второго сета его прерывали на три часа из-за дождя. Катержина Синякова в этой встрече четыре раза подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а также допустила семь двойных ошибок. Её соперница, Лючия Бронцетти, в свою очередь, выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта (75%), также на её счету четыре двойные ошибки.