Мирра Андреева стала самым молодым игроком, прошедшим отбор на Уимблдон

«Мирра Андреева только что прошла квалификацию на Уимблдон. Она является самым молодым игроком, прошедшим квалификацию после Кори Гауфф в 2019 году. Ажиотаж вокруг этой 16-летней девушки вполне заслужен. Основная сетка, Мирра», – написал The Tennis Letter в своём «твиттере».

Андреевой, которая в основном играла на грунтовых кортах, никогда прежде не приходилось играть на траве Уимблдона. Тем не менее она продемонстрировала свой характер и обеспечила себе место в основной сетке.