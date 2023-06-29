Мирра Андреева стала самым молодым игроком, прошедшим отбор на Уимблдон
102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самым молодым игроком после Кори Гауфф, прошедшим отбор на Уимблдон.
«Мирра Андреева только что прошла квалификацию на Уимблдон. Она является самым молодым игроком, прошедшим квалификацию после Кори Гауфф в 2019 году. Ажиотаж вокруг этой 16-летней девушки вполне заслужен. Основная сетка, Мирра», – написал The Tennis Letter в своём «твиттере».
Андреевой, которая в основном играла на грунтовых кортах, никогда прежде не приходилось играть на траве Уимблдона. Тем не менее она продемонстрировала свой характер и обеспечила себе место в основной сетке.
По мнению издания Sportskeeda, присутствие Андреевой добавит элемент непредсказуемости предстоящей жеребьёвке Уимблдона в одиночном разряде, о которой будет объявлено утром 30 июня.