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Мирра Андреева стала самым молодым игроком, прошедшим отбор на Уимблдон

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самым молодым игроком после Кори Гауфф, прошедшим отбор на Уимблдон.

Мирра Андреева стала самым молодым игроком, прошедшим отбор на Уимблдон
© Чемпионат.com

«Мирра Андреева только что прошла квалификацию на Уимблдон. Она является самым молодым игроком, прошедшим квалификацию после Кори Гауфф в 2019 году. Ажиотаж вокруг этой 16-летней девушки вполне заслужен. Основная сетка, Мирра», – написал The Tennis Letter в своём «твиттере».

Андреевой, которая в основном играла на грунтовых кортах, никогда прежде не приходилось играть на траве Уимблдона. Тем не менее она продемонстрировала свой характер и обеспечила себе место в основной сетке.

По мнению издания Sportskeeda, присутствие Андреевой добавит элемент непредсказуемости предстоящей жеребьёвке Уимблдона в одиночном разряде, о которой будет объявлено утром 30 июня.

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