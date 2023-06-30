Лопес объяснил, почему заканчивает карьеру

«Я был отличным от других игроком, не пытаясь им быть, просто потому, что это моя идентичность как теннисиста, это мой стиль и моя подача. Но я не тренировался, чтобы создать этот стиль тенниса. Я рос, как и большинство испанцев. Я тренировался в Барселоне, но, естественно, сам решил быть игроком типа, отличного от остальных. Очень горжусь тем, что смог соревноваться 20 лет в качестве профессионала, не пропустив ни одного сезона, и что смог произвести хорошее впечатление на моих коллег-игроков и всех людей, с которыми я проводил время.



В сборной Испании на Кубке Дэвиса я дебютировал в 2003 году в матче с Австралией, потому что мы играли на траве, а я в то время был практически единственным игроком, показывающим хорошие результаты на этом покрытии. Команда отказалась от участия спортсмена, который был с ними весь год, и выбрала меня. Этот опыт подарил мне восхитительных эмоции.



Невозможно побить что-то подобное: в свои почти 40 лет в 2019 году я выиграл турнир ATP-500 в Лондоне в парном разряде, сыграв за три дня 15 часов матчей. В 37 лет и с Энди Марреем, только перенёсшим операцию на бедре, в его родной стране и на особенном для меня турнире. Всё, что случилось на том турнире, невозможно повторить ни в какое другое время.



Я не из тех людей, которые смотрят на статистику и номера, но когда я смотрел на лист с именами игроков, которые преодолели барьер в 500 побед в карьере, я чувствовал гордость, потому что думал, как изумительно быть в ряду игроков, которыми ты восхищался в каждой эре тенниса.



Я бы не хотел уходить в момент, когда люди бы меня жалели или когда я бы играл на уровне, некомфортном для меня. Я счастлив иметь возможность играть так, как сейчас. Чувствую себя конкурентоспособным, и это всё, чего бы я хотел. Конечно, не все любят меня, это нормально и это не то, к чему я бы стремился, но горжусь, что смог оставить позитивные воспоминания, быть вежливым человеком и немного отличным от многих теннисистом», — приводит слова Лопеса пресс-служба ATP.