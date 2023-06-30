Свентек снялась с турнира в Бад-Хомбурге

«Мне очень жаль, но сегодня я вынуждена отказаться от участия в матче. У меня была беспокойная ночь из-за температуры и возможного пищевого отравления. Я не смогу выступать сегодня, мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, я скоро поправлюсь. Ваша поддержка в Бад-Хомбурге была потрясающей, спасибо», — написала теннисистка.