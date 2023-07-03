Уимблдонский турнир с участием теннисистов из России стартует в понедельник

Третий в сезоне турнир Большого шлема стартует в понедельник на травяных кортах лондонского района Уимблдон. В отличие от прошлогоднего розыгрыша, в турнире примут участие российские теннисисты.

© Пресс-служба Уимблдона

В 2022 году организаторы турнира приняли решение не допускать к участию в соревнованиях на территории страны теннисистов из России и Белоруссии. В связи с этим Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовали организаторов Уимблдона на $1 млн, в июне этого года штраф был уменьшен до $500 тыс. Турнир прошел без начисления рейтинговых очков, поскольку организаторы нарушили правило, позволяющее игрокам любой национальности участвовать в соревнованиях под эгидой организаций. Среди осудивших решение организаторов был в том числе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, назвавший их действия политическими и противоречащими принципам честных соревнований.

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На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.

Были опасения, что многие россияне не выступят на Уимблдоне по причине неполучения британской визы, но они не оправдались. Как рассказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, все, кто хотел, выступят в Англии.

"У нас был канал, чтобы помогать, но никто к нам не обратился, - сказал Тарпищев. - Все, кто хотели, должны сыграть на Уимблдоне. Некоторые пропускают, потому что сезон травяной, короткий, если до Уимблдона у кого-то были проблемы с визами, пропустили подготовительные турниры, то смысла нет уже выступать. Надо уже готовиться к харду тогда".

Медведев - третий сеяный

Главные надежды на успех российские болельщики связывают с выступлением мужчин. Даниил Медведев получил третий номер посева и в первом круге встретится с британцем Артуром Фери. Андрей Рублев (7-й посев) начнет турнир матчем с австралийцем Максом Пёрселлом. Аслан Карацев в первом круге сыграет с французом Люкой Ван Ашем. Третья ракетка России Карен Хачанов получил травму и не выступит на Уимблдоне. Более того, как рассказал ТАСС Тарпищев, он может пропустить и заключительный турнир Большого шлема - Открытый чемпионат США.

Первый номер посева получил испанец Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович посеян вторым. В июне он выиграл Открытый чемпионат Франции и стал единоличным лидером среди мужчин по числу побед на турнирах Большого шлема (23).

Рекордсменкой по числу побед в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира является Мартина Навратилова (девять титулов), которая в разные годы представляла Чехословакию и США. Семь раз в Открытую эру побеждали американка Серена Уильямс и немка Штеффи Граф. В 2004 году на Уимблдоне победила 17-летняя россиянка Мария Шарапова. В 2011 году она снова была в финале, но уступила чешке Петре Квитовой. Годом ранее в финале турнира играла россиянка Вера Звонарева, но проиграла Серене Уильямс.

Мужской турнир чаще других выигрывал швейцарец Роджер Федерер - восемь раз, семь титулов у американца Пита Сампраса и Джоковича. Российские теннисисты в финал Уимблдона не выходили, но в 1973 году в решающем матче играл один из сильнейших советских игроков - Александр Метревели, который уступил чеху Яну Кодешу.