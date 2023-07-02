Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина переместилась с 11-й на 10-ю позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в воскресенье.

Касаткина обошла в рейтинге Барбору Крейчикову из Чехии. На этой неделе россиянка вышла в финал турнира в британском Истбурне, где уступила американке Мэдисон Киз.

Остальные позиции в топ-10 мирового рейтинга не изменились. Первой ракеткой мира продолжает оставаться полька Ига Свёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, тройку лучших замыкает представительница Казахстана Елена Рыбакина.