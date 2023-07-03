Опубликована сетка Уимблдона в мужском парном разряде

Стали известны пары первого круга соревнований Уимблдона-2023 в мужском парном разряде. Единственным представителем России в парном разряде британского мэйджора станет Аслан Карацев (50-я ракетка мира), который выступит вместе с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером (66-й в рейтинге ATP). В матче первого круга они сыграют с первыми сеяными турнира — Весли Колхофом (Нидерланды) и Нилом Скупски (Великобритания).