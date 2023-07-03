77-летний Леонид Якубович сыграл в теннисном турнире, посвященном Международному Дню спортивного журналиста
Международная Ассоциация спортивных журналистов создана ровно 99 лет назад. В нее входят представители 130 стран, включая Россию.
А Международный День спортивного журналиста был учрежден в 1995-м. И с тех пор каждый год 2 июля спортивные журналисты сами принимают участие в разнообразных состязаниях, посвященных собственному празднику. В этом году по приглашению Президента Федерации тенниса России, члена МОК Шамиля Тарпищева они собрались на турнир в теннисном комплексе имени бывшего президента МОК Хуана Антонио Самаранча. Пары боролись за призы, учрежденные Федерацией тенниса и Федерацией спортивных журналистов России, возглавляемой Дмитрием Тугариным.
Что говорить, всеобщее внимание привлекло выступление звезды нашего телевидения и Первого канала Леонида Якубовича. Объединившись с первым заместителем главного редактора "Московского комсомольца" Петром Спектором, они оказали достойное сопротивление многим коллегам. Разыгравшись, 77-летний Леонид Аркадьевич сорвал аплодисменты болельщиков и порадовал всех отличной физической формой.