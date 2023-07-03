Россиянин Рублев вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл австралийца Макса Перселла и вышел во второй круг Уимблдона. Об этом пишет «Чемпионат».
Андрей Рублев, являющийся седьмой ракеткой мира, в трех сетах уверенно обыграл своего соперника со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.
При этом россиянин сумел реализовать пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету его соперника три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем матче Рублев встретится с победителем пары Люк Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).
Ранее украинский телеканал Setanta Sports объявил о том, что принял решение не транслировать финал турнира категории ATP-500. В редакции объяснили это тем, что в нем сойдутся россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. При этом все предшествующие матчи проходившего в Дубае (ОАЭ) турнира телеканал стабильно показывал.