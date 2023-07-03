Рублев считает, что организаторы Уимблдона навредили себе недопуском россиян в 2022 году

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Организаторы Уимблдона только сделали себе хуже, приняв решение не допустить до участия в турнире в 2022 году спортсменов из России и Белоруссии. Такое мнение в понедельник высказал российский теннисист Андрей Рублев на пресс-конференции после матча первого круга текущего турнира.

В понедельник Рублев обыграл австралийца Макса Пёрселла в первом круге Уимблдона.

"Думаю, мы бы могли найти решение. Если действительно хотелось помочь или сделать что-то хорошее для тенниса, то, думаю, что были варианты лучше, чем просто не допускать россиян. Они только сделали хуже себе. Теперь мы здесь, я рад вернуться", - сказал Рублев.