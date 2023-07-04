$89.33+0.9497.26+1.24

Винус Уильямс не пожала руку судье после поражения от украинки на Уимблдоне

Американская теннисистка Винус Уильямс объяснила причины отказа пожимать руку арбитру на вышке после матча первого круга Уимблдона против украинки Элины Свитолиной.

Винус Уильямс объяснила отказ пожимать руку судье на Уимблдоне
© globallookpress.com

«Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня день», — сказала Уильямс на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинской теннисистки. В последнем розыгрыше судья на линии сначала зафиксировал аут после удара Свитолиной, однако после просмотра повтора решение было отменено.

Во втором круге турнира Элина Свитолина сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.

Винус Уильямс дебютировала на Уимблдоне в 1997 году, американка выступила на этом турнире в 24-й раз.

Уимблдон-2023 стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы допущены на турнир в нейтральном статусе. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне из-за проведения СВО на территории Украины.

Сайт «Би-би-си» сообщал, что спортсменам из этих стран также пришлось предоставить доказательства отказа от спонсорской поддержки компаний, попавших под британские санкции.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости