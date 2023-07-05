Организаторы Уимблдона перенесли сегодняшний матч Рублева с Карацевым

Организаторы Уимблдона-2023 объявили, что сегодняшние матчи, которые были поставлены последним запуском, не состоятся. В их числе матч второго круга, российское дерби, в котором должны были сойтись Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Он перенесён на завтра, 6 июля.