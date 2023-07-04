Рублёв рассказал об общении с украинцем Молчановым

«Общаюсь ли я с Молчановым? Да, мы на связи. Я видел его в Баня-Луке, и он был великолепен. Я думаю, что сейчас он переезжает в Хорватию, потому что знаю, что он тренируется в Загребе, поэтому думаю, что он проводит там больше времени», — сказал Рублёв на пресс-конференции.