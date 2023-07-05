Тарпищев назвал неудобным соперника Медведева по первому кругу Уимблдона

"Дане надо врабатываться. Первые круги [турниров Большого шлема] ему сложно даются, - сказал Тарпищев. - Англичане очень опасны на траве, это очень неудобный соперник в первом круге у Медведева. Надо быть цепким, лишить себя брака, чтобы добиться успеха в матче".