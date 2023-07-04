Бывшая первая ракетка мира сообщила о рождении ребенка

Бывшая первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила о рождении сына.

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«Наш прекрасный мальчик. Добро пожаловать в этот мир, Хейден», – написала 27-летняя Барти в одной из социальных сетей и опубликовала фотографию новорождённого.

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Мужем Барти является австралийский профессиональный игрок в гольф Гарри Киссик.

Барти – трёхкратная победительница турниров серии «Большого шлема». В 2019 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, в 2021 году победила на Уимблдоне, а в следующем сезоне стала лучшей на Australian Open.

Барти – победительница Итогового турнира 2019 года, а также бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в смешанном парном разряде.