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Матчи Медведева, Саккари, Бадосы, Димитрова перенесли на завтра

Из-за дождливой погоды в Лондоне (Великобритания) организаторы Уимблдона перенесли ряд матчей, который должны были состояться сегодня, на завтра, 5 июля.

Матчи Медведева, Саккари, Бадосы, Димитрова перенесли на завтра
© РИА Новости

Мужские матчи первого круга, перенесённые на 5 июля

Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Франция)

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай)

Григор Димитров (Болгария) — Со Симабукуро (Япония)

Иржи Легечка (Чехия) — Себастьян Офнер (Австрия)

Илья Ивашко (Беларусь) — Федерико Кория (Аргентина)

Алексей Попырин (Австралия) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боргес (Португалия)

Томми Пол (США, 15) — Синтаро Мочизуки (Япония)

Милош Раонич (Канада) — Деннис Новак (Австрия)

Александр Зверев (Германия,19) — Гийс Броувер (Нидерланды)

Женские матчи первого круга, перенесённые на 5 июля

Мария Саккари (Греция, 8) — Марта Костюк (Украина)

Мэдисон Кис (США) — Сонай Картал (Великобритания)

Паула Бадоса (Испания) — Элисон Риске (США)

Анна Шмидлова (Словакия) — Виктория Голубич (Швейцария)

Сорана Кырстя (Румыния) — Татьяна Мария (Германия)

Елена Остапенко (Латвия) — Гретье Миннен (Бельгия)

Лючия Бронцетти (Италия) — Жаклин Кристиан (Румыния)

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Барбора Крейчикова (Чехия) — Хитер Уотсон (Великобритания)

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