Матчи Медведева, Саккари, Бадосы, Димитрова перенесли на завтра
Из-за дождливой погоды в Лондоне (Великобритания) организаторы Уимблдона перенесли ряд матчей, который должны были состояться сегодня, на завтра, 5 июля.
Мужские матчи первого круга, перенесённые на 5 июля
Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Франция)
Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай)
Григор Димитров (Болгария) — Со Симабукуро (Япония)
Иржи Легечка (Чехия) — Себастьян Офнер (Австрия)
Илья Ивашко (Беларусь) — Федерико Кория (Аргентина)
Алексей Попырин (Австралия) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария)
Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боргес (Португалия)
Томми Пол (США, 15) — Синтаро Мочизуки (Япония)
Милош Раонич (Канада) — Деннис Новак (Австрия)
Александр Зверев (Германия,19) — Гийс Броувер (Нидерланды)
Женские матчи первого круга, перенесённые на 5 июля
Мария Саккари (Греция, 8) — Марта Костюк (Украина)
Мэдисон Кис (США) — Сонай Картал (Великобритания)
Паула Бадоса (Испания) — Элисон Риске (США)
Анна Шмидлова (Словакия) — Виктория Голубич (Швейцария)
Сорана Кырстя (Румыния) — Татьяна Мария (Германия)
Елена Остапенко (Латвия) — Гретье Миннен (Бельгия)
Лючия Бронцетти (Италия) — Жаклин Кристиан (Румыния)
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Барбора Крейчикова (Чехия) — Хитер Уотсон (Великобритания)