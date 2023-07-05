Активисты Just Stop Oil сорвали матч Димитрова и Симабукуро на Уимблдоне

Активисты движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефте-газовых месторождений, сорвали матч первого круга на корте №18, где играли Григор Димитров (Болгария) и Со Симабукуро (Япония). Они рассыпали по корту золотое конфетти и частицы пазла с изображением центрального корта Уимблдона, которые, вероятно, были куплены на самом турнире.

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Матч был остановлен для очистки корта, а затем на Уимблдоне вновь пошёл дождь, вследствие чего остановили все матчи турнира, кроме проходящих на центральном корте и корте №1. Сейчас уже остановлены все матчи турнира.

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