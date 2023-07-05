16-летняя Андреева вышла во второй круг на Уимблдоне

102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Китая Сиюй Ван (65-я в рейтинге WTA).

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Игра завершилась победой российской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Андреева четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету теннисистки из Китая семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из десяти.

В матче второго круга травяного турнира Мирра Андреева сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой, которая в матче первого круга обыграла британку Хитер Уотсон в двух сетах.