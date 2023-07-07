В ФТР высказались о повышенном внимании к 16-летней россиянке Андреевой

Селиваненко не считает, что Андреевой нужно выражать похвалу за победу на Уимблдоне
Вице-президент ФТР, член Совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал реакцию общественности на победу 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023.
6 июля Андреева на отказе обыграла 27-летнюю чешку Барбору Крейчикову (6:3, 4:0) и пробилась в третий круг Уимблдона. Встреча спортсменок продлилась один час.
«Мирра в принципе уже всем показала и на предыдущих турнирах, и в первых кругах Уимблдона, что готова играть на равных и обыгрывать именитых соперниц. Относительно громких эпитетов, то не думаю, что хорошо подходящие для громких заголовков фразы на самом деле нужны игрокам в начале карьеры», – приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.
Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Крейчикова занимает 11-ю строчку.
В следующем круге Андреева сыграет с 23-й ракетной мира, россиянкой Анастасией Потаповой. Встреча пройдет 7 июля.
Уимблдонский турнир – один из четырех турниров Большого шлема, который проходит в Великобритании на травяных корта Уимблдона. В 2023 года соревнования стартовали 3 июля. Турнир продлится до 16 июля.
Призовой фонд Уимблдона в 2023 году составил 44,7 млн фунтов стерлингов (56,5 млн долларов). В нем участвуют российские теннисистки Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Маргарита Бетова, Екатерина Александрова, а также Анна Блинкова.