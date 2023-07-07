В ФТР высказались о повышенном внимании к 16-летней россиянке Андреевой

«Мирра в принципе уже всем показала и на предыдущих турнирах, и в первых кругах Уимблдона, что готова играть на равных и обыгрывать именитых соперниц. Относительно громких эпитетов, то не думаю, что хорошо подходящие для громких заголовков фразы на самом деле нужны игрокам в начале карьеры», – приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.