Рублев вышел в третий круг Уимблдона

В мужском одиночном разряде на турнире продолжают выступление еще двое россиян. Третья ракетка мира Даниил Медведев во втором круге встретится с французом Адрианом Маннарино 6 июля, их матч начнется в 19:30 по московскому времени. В тот же день Роман Сафиуллин поборется за выход в третий круг с французом Корентеном Муте.