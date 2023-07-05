$90.34+0.7998.41+0.68

Даниил Медведев: меня ещё никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне

Россиянин вышел во второй круг.

Даниил Медведев: меня ещё никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне
© Betassist

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, прокомментировал выход во второй круг Уимблдона. Россиянин на старте турнира «Большого шлема» обыграл британца Артура Фери со счётом 7:5, 6:4, 6:3.

«Волновался ли? Немного. По разным причинам меня могли здесь принять не так здорово, как оказалось. Мы одновременно вышли на корт с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, аплодируют ли мне, ему или нам обоих. А потом мы подошли к судье, люди хлопали мне. Я тогда подумал: «Ладно, вот так сюрприз!».

Во время матча всё было как обычно. Болельщики старались помогать Артуру, стремились его завести. Но никакой негативной энергии я не чувствовал. Меня ещё никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне. Постараюсь ответить им тем же», — сказал Медведев на пресс-конференции.