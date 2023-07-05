Даниил Медведев: меня ещё никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне

«Волновался ли? Немного. По разным причинам меня могли здесь принять не так здорово, как оказалось. Мы одновременно вышли на корт с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, аплодируют ли мне, ему или нам обоих. А потом мы подошли к судье, люди хлопали мне. Я тогда подумал: «Ладно, вот так сюрприз!».