Даниил Медведев: меня ещё никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне
Россиянин вышел во второй круг.
Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, прокомментировал выход во второй круг Уимблдона. Россиянин на старте турнира «Большого шлема» обыграл британца Артура Фери со счётом 7:5, 6:4, 6:3.
«Волновался ли? Немного. По разным причинам меня могли здесь принять не так здорово, как оказалось. Мы одновременно вышли на корт с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, аплодируют ли мне, ему или нам обоих. А потом мы подошли к судье, люди хлопали мне. Я тогда подумал: «Ладно, вот так сюрприз!».
Во время матча всё было как обычно. Болельщики старались помогать Артуру, стремились его завести. Но никакой негативной энергии я не чувствовал. Меня ещё никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне. Постараюсь ответить им тем же», — сказал Медведев на пресс-конференции.