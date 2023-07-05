Россиянка Блинкова вышла во второй круг Уимблдона

Анна обыграла бельгийку Викмайер.

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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 40-е место в мировом рейтинге, одержала победу в первом раунде травяного турнира Уимблдон-2023, который относится к категории «Большой шлем». Её соперницей была Янина Викмайер из Бельгии, занимающая 112-е место в рейтинге WTA.

Матч завершился победой Блинковой со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 46 минут. Во время матча Блинкова четыре раза подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 12 возможных. У Викмайер было три эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Блинкова сыграет с победительницей матча между Ириной Бегу из Румынии и Ребеккой Марино из Канады.