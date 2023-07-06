Мирра Андреева повторила рекорд Марии Шараповой на Уимблдоне

Накануне, 5 июля, 16-летняя россиянка одержала первую победу на травяном турнире «Большого шлема», обыграв китаянку Ван Сиюй (6:4, 3:6, 7:5). Мирра сделала это в возрасте 16 лет и 2 месяцев.

В 2023 году Мария Шарапова в таком же возрасте победила американку Эшли Харклроуд (6:2, 6:1) в первом круге Уимблдона. Примечательно, что уже через год — 2004 году — Шарапова стала победительницей турнира.