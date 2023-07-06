Американский теннисист Бруксби отстранен на год

Американский теннисист Дженсон Бруксби временно отстранён от соревнований на год. Причина – пропуск трёх тестов на допинг.

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«Я никогда не проваливал тесты на допинг и не принимал никаких веществ, которые мне нельзя было принимать», - цитирует американца Tennis.

Бруксби отрицает все обвинения. Также он утверждает, что был там, где и обещал, во время одного из предполагаемых пропущенных тестов.

21-летний Бруксби занимает 101-е место в рейтинге ATP. Лучший результат в его карьере – 33-я строчка.

Дженсон не является участником Уимблдона. В марте ему сделали операцию на запястье, из-за которой выбыл на несколько месяцев.